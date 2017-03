Condannato per appropriazione indebita l'ex amministratore della Leon Engineering

Ieri sera a sentenza anche il caso Rolsat. Pena salata per l'ex amministratore Fontana

8 mesi di prigionia e 600 euro di multa, pena sospesa. Il commissario della Legge Roberto Battaglino ha condannato Davide Natalini, ex amministratore della Leon Engineering, società ad oggi in fallimento, per appropriazione indebita di due auto aziendali dal valore complessivo di 50 mila euro. Secondo l'accusa il 46 enne di Bologna non le restituì, dopo la risoluzione dei contratti di leasing con Banca Cis, nonostante due solleciti. La linea difensiva ha puntato invece proprio sulle dimissioni di Natalini, nel marzo del 2015, successivamente alle quali lasciò le due auto nel parcheggio della società, e che fu proprio una sua denuncia che consentì il recupero di una delle due vetture. Ieri sera, arrivato al primo grado di giudizio anche il caso di riciclaggio proveniente dalla bancarotta della Rolsat. Della sentenza vi abbiamo dato conto ieri: sette imputati, tre condanne. La pena più pesante a Mauro Fontana, ex amministratore della finanziaria Uno: 4 anni e 3 mesi ed un anno e mezzo di interdizione. Più lieve la condanna per Paolo Lo Bruto e Maurizio Passerini, entrambi di Roma: i fatti a loro contestati sono stati fatti a cavallo tra le vecchia e la nuova normativa. Anche i due proscioglimenti dovuti al fatto che l'autoriciclaggio non era ancora in vigore