Droga: operazione dei Carabinieri contro una rete di spaccio sul litorale romagnolo

Una vasta operazione antidroga, condotta dai Carabinieri di Riccione e ribattezzata 'Drug Coast', è in corso nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pescara. Con l'intervento - si legge in una nota dell'Arma - sono stati "azzerati i membri di una fitta rete di spaccio attiva lungo tutto il litorale costiero romagnolo". I dettagli dell'operazione saranno al centro di una conferenza stampa in programma alle 11 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini.