Riaperta la carreggiata dopo il crollo del ponte sulla A14

Autostrade per l'Italia ha chiesto con estrema urgenza alle aziende che hanno progettato ed eseguito i lavori sul cavalcavia crollato ieri sull'A14 una relazione 'per accertare eventuali

errori umani e valutare possibili azioni a tutela'. Il pm titolare dell'indagine si è riservata di valutare se esistano i presupposti per ipotizzare il reato di disastro colposo. Intanto, e' stata riaperta la carreggiata sud in direzione Pescara, chiusa da ieri fra Ancona sud e Loreto.