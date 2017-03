Rimini, rapina al Compro Oro con bomboletta spray

Rapina con bomboletta spray urticante questa mattina al negozio Compro Oro, nel centro di Rimini. Un malvivente solitario avrebbe stordito la commessa per poi fuggire con oggetti valutati in 20 mila euro, oltre ai contanti che sono ancora in corso di quantificazione. Dopo aver messo a segno il colpo, l'uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Scientifica e squadra Mobile. Stanno facendo accertamenti sulle telecamere a circuito chiuso del locale