Rimini: potenziati i controlli antidegrado, 3 denunce

Rimini con una giornata di controlli antidroga e antidegrado da parte della Polizia di Stato che hanno interessato la zona della stazione e quelle da cui erano giunte nei giorni scorsi segnalazioni per la presenza di persone sospette, in particolare, parchi e aree verdi del centro. Controlli proseguiti fino alla mattinata che hanno portato alla identificazione di oltre 200 persone e a 3 denunce. Dalla Polizia di stato anche un nuovo dispositivo voluto dal questore Improta, con i servizi mirati al contrasto dei furti e dei borseggi sui trasporti pubblici. Anche a Rimini, in occasione di eventi di particolare presenza di ospiti o turisti, gli agenti delle forze di polizia saliranno a bordo degli autobus per attività di prevenzione. Il progetto è stato condiviso durante la riunione tecnico di coordinamento tenuta ieri dal nuovo Prefetto Gabriella Tramonti.