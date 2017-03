Borgo Maggiore: furto al "Monile d'Oro", presi diversi gioielli, non scatta l'allarme

Furto nella notte alla gioielleria "Monile d'Oro", in via 18 luglio a Borgo Maggiore. All'interno del centro Poliedro. I ladri sono entrati facendo un buco nel muro della gioielleria da una parete che la divide da un locale sfitto a fianco. Il proprietario se ne è accorto solo questa mattina, senza che sia entrato in funzione il sistema di allarme di cui la gioielleria è dotata. Dal sopralluogo della Gendarmeria risulta, dopo una sommaria ricostruzione eseguita con il proprietario, che sono stati portati via diversi gioielli, quantitativo al momento sconosciuto. Così come è impossibile quantificare l'ammontare del valore dei preziosi.

Sono in corso verifiche di polizia giudiziaria, per quantificare il bottino e capire il perché del cattivo funzionamento del sistema antintrusioneamento.‎