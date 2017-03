Carabinieri: attività intensa in Riviera nel weekend

Nell'abitazione di un albanese è stato sequestrato quasi un etto di cocaina

43 anni, albanese, ma da tempo residente in Riviera. I Carabinieri di Cattolica lo hanno fermato mentre cedeva una dosa di cocaina ad un ragazzo del posto. Ma le indagini dei militari, coordinate dalla Compagnia di Riccione, non si sono fermate; e da una successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo – risultato pregiudicato – sono saltati fuori altri 95 grammi di polvere bianca. Parte della droga era già suddivisa in dosi, pronta per lo spaccio. Inevitabili, a quel punto le manette. Deferita in stato di libertà anche una donna originaria di Bari, di 68 anni, per il furto di un portafogli in un supermercato. Particolarmente attivi – nel weekend - anche i Carabinieri di Rimini, che hanno arrestato due uomini – del Brindisino – dopo averli fermati per un controllo. I due erano in possesso di materiale di provenienza sospetta: monili d'oro, assegni e carte di credito, cellulari. Al termine delle verifiche del caso è emerso che poco prima avevano asportato dall'auto di un imprenditore riminese le chiavi dell'abitazione. Approfittando della sua assenza si erano introdotti nell'appartamento, rubando tutto ciò che avevano trovato. Arrestato anche un 44enne senegalese, per rapina impropria in un ipermercato. In mattinata, infine, i militari hanno soccorso un ragazzo colto da un malore, provocato forse dall'assunzione di eroina e antidepressivi. Il giovane è attualmente ricoverato in rianimazione all'Ospedale di Rimini.