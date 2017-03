Furto Monile d'Oro: indagini sul mancato funzionamento allarme, intanto si quantifica bottino

Un grosso buco, praticato da un negozio sfitto all'interno del Centro Poliedro, ha consentito ai malviventi, tra sabato e domenica, di entrare nella gioielleria di Borgo Maggiore e rubare monili e preziosi. I proprietari questa mattina, ancora frastornati, hanno iniziato l'inventario di quanto portato via, un bottino che si aggirerebbe intorno a alcune centinaia di migliaia di euro. L' attività è assicurata.

La gioielleria è dotata di un sistema di allarme, ma per qualche motivo, non ha funzionato e gli inquirenti cercano di capire il motivo, se per un malfunzionamento o perché manomessa dai ladri. Sull'episodio indaga la Gendarmeria che ha già acquisito le immagini delle telecamere interne al negozio ed esterne.