Rimini: incidente mortale a Miramare

Alle 22:30 di ieri sera, un uomo di 38 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua Alfa 156, che si è schiantata prima contro un palo della segnaletica, per poi finire la sua corsa contro un secondo palo dell'illuminazione in cemento, alto circa 15 metri. Ancora sono da accertare le cause della disgrazia. L'incidente è avvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare, tra Rimini e Riccione.

L'unica testimone una prostituta, che è rimasta leggermente contusa dai pezzi di carrozzeria e lampioni, che "arrivavano come proiettili". Ha riportato una distorsione alla gamba.

L'uomo, di Mondolfo, C.M. le iniziali, è morto sul colpo. Inutili dunque i soccorsi del 118, che sono giunti prontamente sul luogo dell'evento, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale per i rilievi.