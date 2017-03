San Marino: sparito il maestro Pietro Bianchi

Da ieri non si hanno notizie di Pietro Bianchi, 85 anni, maestro sammarinese molto conosciuto in territorio anche per il suo impegno sociale. Intorno alle 21.45 ha lasciato il Palace di Serravalle dopo aver partecipato alla cena di Carità Senza Confini, ma invece di dirigersi verso Borgo, ha preso direzione Rimini, secondo quanto raccontato da un testimone. Infatti le telecamere hanno registrato il suo passaggio a Dogana intorno alle 22.10. La sua auto è una Renault Megane grigia metallizzata chiara targata RSMB6006. La famiglia ha subito allertato Gendarmeria e Polizia Civile. Le ricerche proseguono oltre confine. Chi lo avesse visto è pregato di contattare le forze dell'Ordine: 0549 888888-888060