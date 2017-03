Trovato Pietro Bianchi a Morciano di Romagna: sta bene

Vicenda a lieto fine per la scomparsa di Pietro Bianchi. L'uomo è stato trovato dai carabienieri di Morciano: sta bene, solo qualche piccola escoriazione, è vigile e risponde. L'85enne sammarinese era rimasto impantanato con l'auto in un campo e non riusciva più a uscire. Lo stanno raggiungendo i familiari.

La famiglia aveva lanciato l'allarme dopo che ieri sera l'uomo non aveva fatto rientro a casa dopo la cena di Carità senza Confini.