Muore Veronica Sogni, finalista Miss Italia

La modella milanese Veronica Sogni è morta a soli 28 anni a causa di una malattia incurabile. Un tumore al seno, contro il quale lottava dal 2012, non le ha lasciato scampo. A dare l'annuncio oggi è stato il sito di Miss Italia, concorso al quale la giovane partecipò nel 2009 da finalista, conquistando il titolo di Miss Sasch Modella Domani: "Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo", si legge.

Nata a Milano il 10 giugno 1988 e diplomata al liceo scientifico, Sogni coltivava le passioni per il canto e la recitazione: dopo Miss Italia la giovane tornò in tv nel programma 'Soliti ignoti' di Rai1, dove interpretò uno dei personaggi da individuare. Più di recente Veronica Sogni - già nel mezzo della sua lotta contro la malattia - finì anche su Sky Uno, quando provò a giocare con il suo sogno musicale, presentandosi per X Factor.

Veronica ricevette la diagnosi della sua malattia il 24 dicembre 2012. La chemioterapia provocò alla ragazza una perdita di capelli che cambiò il suo aspetto, ma non intaccò il suo umorismo: "Sembro una guerriera masai", diceva di sé la modella che aveva deciso di rasarsi testa e sopracciglia, come riporta Miss Italia.

La malattia non aveva nemmeno interrotto il suo lavoro nel mondo della moda: a giugno 2016 aveva infatti preso parte alla campagna Trussardibrera della stagione primavera/estate 2017.

"Io non mi sono mai vergognata, anzi mi sono piaciuta. In passato avevo provato tutti i tagli e i colori possibili e questa era una novità", dichiarava con ironia la modella a proposito del proprio aspetto mutato dopo i trattamenti.

Nonostante le cure e la voglia di vivere, di recente il tumore si era diffuso al fegato. Le metastasi alla fine hanno interrotto la vita di Veronica, che ci lascia la sua grinta e solarità nell'affrontare la malattia.