Rimini: rimosso ordigno bellico scoperto durante lavori del sovrappasso di via Roma

Rinvenuto nei giorni scorsi durante i lavori per la realizzazione del nuovo sovrappasso di via Roma, è stato rimosso con successo questa mattina il proiettile di fabbricazione inglese in uso dalla contraerea alleata durante il secondo conflitto mondiale.



Lungo 40 centimetri per un diametro di 10, sono stati gli artificieri dell’ 8° Reggimento genio Guastatori Folgore di Legnago a rimuovere e recuperare l’ordigno che sarà fatto poi esplodere in sicurezza.



Erano stati gli operai impegnati nel cantiere ad accorgersi durante i lavori della massa ferrosa poi rivelatasi un ordigno. Immediatamente tutta la filiera della sicurezza si è messa in moto attivando le procedure previste in casi come questi, fino a giungere alla positiva conclusione di oggi.