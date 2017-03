Gessica Notaro in tribunale a Rimini per accusare Tavares

Gessica Notaro si presenta in Tribunale a Rimini nel processo che vede imputato il suo ex Eddy Tavares, accusato di stalking verso la ragazza e di minacce nei confronti di due ex colleghi del Delfinario di Rimini. La 28enne riminese, poi aggredita e sfigurata con del liquido corrosivo che vede lo stesso straniero accusato del gesto, è arrivata verso le 8.30 al Palazzo di Giustizia, passando per un percorso protetto e scortata dalle forze dell'ordine. Il volto della ragazza è coperto da una garza per proteggerle le ferite provocate dall'acido. L'aula del gip è blindata e, all'esterno, sono assiepati fotografi, giornalisti e cameramen e, per proteggere la 28enne, è stato anche allestito un paravento. Tavares, invece, non è comparso in aula. Il processo per stalking, celebrato con il rito abbreviato, potrebbe concludersi già oggi.