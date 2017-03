Incidente al confine: per un colpo di sonno sammarinese centra un grosso camion in sosta

Brutto incidente questa mattina all'alba a pochi metri dal confine di Stato di Dogana, ma in territorio italiano: una Fiat 500 guidata da una sammarinese è uscita di strada andando ad impattare con violenza contro un grosso camion fermo nell'area di sosta. Auto distrutta nella parte anteriore e sulla fiancata destra, ma per fortuna senza conseguenze per la conducente. All'origine del sinistro un probabile colpo di sonno. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Rimini.