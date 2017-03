Pesaro: infortunio sul lavoro, operaio rischia amputazione braccio

Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Pesaro in un'azienda che produce pannelli semilavorati in strada Fabbreccia. Ora l'operaio, trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Torrette di Ancona, rischia l'amputazione dell'avambraccio destro. Polizia ed ispettori dell'Asur conducono gli accertamenti sulle cause dell'infortunio.