San Marino: lunedì l'autopsia sul corpo del giovane trovato senza vita nei pressi della rupe

Cordoglio in Repubblica per la vicenda del giovane 28enne di Cesenatico, trovato senza vita a San Marino Città, lungo un sentiero a ridosso di un muro di contenimento prospiciente la rupe nella zona della Pieve: lunedì probabilmente verrà eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo, il quale sembra abbia raggiunto il Titano con la propria auto nella mattinata di giovedì. Auto che il giovane ha parcheggiato a Borgo Maggiore e da lì avrebbe poi raggiunto la zona di Città dove è stato rinvenuto esanime - ieri intorno a mezzogiorno - al termine di serrate ricerche da parte delle autorità di polizia sia ai piedi del Monte, sia sul crinale. Pare tra l'altro che sul posto sia stato trovato un coltello. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compreso il suicidio.