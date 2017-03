Spari all'aeroporto parigino di Orly, ucciso un uomo

Un musulmano radicalizzato ha ferito una poliziotta alla periferia nord di Parigi, durante un normale controllo stradale a Stains, nella banlieue nord di Parigi. Poi, dopo aver rubato, in successione, due auto è arrivato all'aeroporto di Orly (dove uno dei mezzi è stato ritrovato). Qui l'uomo, noto ai servizi di Intelligence, ha rubato un'arma a una poliziotta ma è stato ucciso da due agenti. Lo scalo è stato ecavuato, ma non è stata trovata traccia di esplosivo.