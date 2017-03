Lutto nella musica: muore il padre del rock, Chuck Berry

Morto a 90 anni a St.Charles County, Missouri, il leggendario Chuck Berry, padre fondatore del Rock 'N' Roll, autore di brani decretati dal tempo intramontabili come il grande classico 'Johnny B. Goode'. La sua storia e' la storia dei suoi grandi successi che infiammavano i jukebox, a partire da 'Maybellene', del 1955, il primo singolo inciso da Chuck Berry, considerato uno dei primi brani rock in assoluto, che rimase al primo posto delle classifiche di R&B per nove settimane.