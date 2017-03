Incidente sulla Marecchiese: investito ragazzini in bici, è grave

E' stato un impatto violento. Per causa da accertare, una Citroen C3 ha investito un ragazzino, 12enne, in sella alla sua bici. E' finito sul cofano dell'auto, contro il parabrezza, poi a terra. E' successo nel primissimo pomeriggio, in via Casale, sulla Marecchiese. Sul posto la polizia stradale - per i rilievi ma anche per regolare il traffico, congestionato, vista l'ora di punta - nonché il 118. Disposto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto del giovane al Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in condizioni gravi.