San Marino: torna a colorarsi il torrente Ausa

Il torrente Ausa, a Serravalle, è tornato a colorarsi, come mostrano le foto scattate da un cittadino. Una piccola ansa del corso d'acqua completamente giallognola, forse in prossimità di uno scarico. Una situazione non nuova. In passato ci sono state diverse segnalazioni per il torrente, che presentava schiuma sospetta o colorazioni strane e sulle quali sono intervenuti gli organi di salute pubblica.