Tribunale, 'incardinati' sei processi. In aula ex dg Atac di Roma

Numerosi processi, perlopiù per riciclaggio, si sono aperti in tribunale e sono stati incardinati dal Commissario della Legge Roberto Battaglino. Tra le vicende nelle quali è contestata la movimentazione e l'occultamento di denaro sporco spicca il caso di riciclaggio per soldi sottratti all'Atac romana e che fa riemergere il nome della Smi, veicolo del riciclaggio che portava a San Marino attraverso numerose società che fornivano 'consulenze' per ostacolare la provenienza del denaro. Il conto corrente ed il mandato fiduciario sono entrambi intestati ad Antonio Cassano, che fu direttore generale di Atac fino al 2012 ed oggi presente in aula. Il suo legale, Francesco Colotti, dello studio legale Giulia Buongiorno, ha chiesto la remissione degli atti in istruttoria per la riformulazione del capo d'imputazione, essendo i fatti contestati a Conte antecedenti all'introduzione dell'autoriciclaggio; il commissario della Legge ha respinto la richiesta ed il processo proseguirà l'11 maggio. Iniziato, e subito aggiornato anche il processo a Laura Beccari, ex dipendente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico che secondo l'accusa avrebbe distratto più di 64 mila euro e che si sarebbe nello specifico impossessata di 12 mila euro. L'eccellentissima Camera si è costituita parte civile. Si concluderà infine il 22 maggio il caso dell'allaccio 'clandestino' di energia elettrica. Per aver sottratto elettricità alla vicina l'imputato deve rispondere di truffa.