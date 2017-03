Roma: fallimento gruppo Edom, 3 ordinanze di custodia cautelare della GdF

Rogatorie a San Marino per il trasferimento di denaro a società del Titano

Spunta anche il nome di San Marino, in un'operazione della Guardia di Finanza di Roma, che ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore, un commercialista e la collaboratrice di quest'ultimo. L'accusa è di bancarotta fraudolenta aggravata. Avrebbero infatti distratto oltre 9 milioni e mezzo di euro dal patrimonio del gruppo Edom, titolare dei negozi “Trony”, causandone il fallimento. Dalle indagini è emerso che il dissesto del gruppo fu originato dal debito nei confronti dell'Erario di oltre 100 milioni, dovuto ad un'ingente evasione fiscale. Per questi reati l'imprenditore – un 50enne romano - era già stato arrestato e condannato in primo grado. La società era invece stata dichiarata fallita a febbraio. Le Fiamme Gialle hanno però scoperto che i tre indagati, dopo aver abbandonato ogni carica, avevano di fatto continuato a gestire la società attraverso amministratori di comodo. Gli accertamenti bancari, e le rogatorie con San Marino, hanno consentito di ricostruire tutti le operazioni che hanno consentito ai tre di appropriarsi del patrimonio della società: ingenti prelievi dai conti - circa 7 milioni in 4 anni -, alterazioni della contabilità, e trasferimenti di denaro a società del Titano.