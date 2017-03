Incidente sulla Marecchiese: sta meglio il 12enne investito ieri

E' attualmente ricoverato in medicina d'urgenza, e fortunatamente non è in pericolo di vita, il 12enne investito ieri, da un'utilitaria, a Villa Verucchio. Stava percorrendo, in sella alla sua bicicletta, Via Casale, quando l'auto l'ha urtato. L'impatto è stato piuttosto violento: il ragazzino è finito sul cofano e poi ha battuto contro il parabrezza, infrangendolo. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che era stato necessario chiamare un'eliambulanza da Ravenna, per trasportarlo d'urgenza al Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al 118, la Polstrada: per accertare la dinamica del sinistro e gestire il traffico