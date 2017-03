Rimini: tenta truffa in gioielleria, si becca 1 anno e 8 mesi di domiciliari



Tenta la truffa ad gioielliere di Rimini, ma viene scoperto. P.G., 58 anni, di Napoli, spacciandosi per rappresentante di orologi, si è accordato con il proprietario di una gioielleria del centro per l’acquisto di 4 orologi di lusso al prezzo di 350 mila euro. Il gioielleria, all'atto del pagamento tramite assegni circolari, ha però voluto controllare se i titoli erano coperti dai relativi fondi. E in effetti qualcosa di strano c'era.



A questo punto sono intervenuti i militari allertati dal gioielliere. Il finto rappresentante, con freddezza ha mostrato ai militari i suoi documenti che all’esito degli accertamenti sono però risultati falsi come del resto i titoli presentati. I Carabinieri attraverso il sistema di foto-segnalamento sono riusciti ad identificarlo, scoprendo che, tra l’altro, era pluripregiudicato per episodi simili. Questa mattina l'uomo, in sede di giudizio direttissimo, è stato condannato alle pena di 1 anno e mesi 8 da scontare ai domiciliari.