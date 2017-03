Attacco Londra: due italiane tra i 40 feriti, 4 morti. Raid polizia a Birmingham

Quattro morti e 40 feriti, il bilancio dell'attacco terroristico di ieri pomeriggio a Westminster. Tra i feriti ci sono anche due italiane, una romana ancora in ospedale e una giovane bolognese già dimessa. Nella notte raid della polizia Birmingham e in altre zone, sette i presunti fiancheggiatori arrestati. Secondo

alcuni testimoni, l'appartamento dove la polizia ha fatto irruzione a Birmingham potrebbe essere quello dell'attentatore. L'agenzia Pa conferma che il sospettato potrebbe essere della città ritenuta una delle 'capitali' islamiche del Regno Unito.

Anche il suv usato per la strage potrebbe essere stato preso in affitto nella stessa zona. Secondo Scotland Yard, l'attacco 'è stato ispirato dal terrorismo internazionale'. Bandiere a mezz'asta a Palazzo Chigi in segno di solidarietà con Londra.