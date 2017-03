Riccione: bruciore agli occhi e nausea, venti studenti all'ospedale

Nessuno in gravi condizioni.

In una scuola media di Riccione , intorno alle 10.30, alcuni studenti hanno iniziato a sentirsi male, accusando bruciore agli occhi, eruzioni cutanee e nausea. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco specializzati in questo tipo di emergenze, i tecnici di Arpae e i mezzi del 118. Una ventina di studenti è stata portata in pronto soccorso, ma nessuno è in gravi condizioni.



Dagli accertamenti all'interno della scuola non sono state trovate sostanze che possano aver causato le reazioni sui ragazzi. È possibile che si sia trattato di un'allergia da contatto legata a qualche agente che potrebbe essersi trovato fuori dall'istituto. Contrariamente a quanto si era appreso in mattinata, la scuola non è stata totalmente evacuata, ma sono stati fatti uscire solo gli studenti che accusavano i sintomi. Le lezioni sono proseguite regolarmente.