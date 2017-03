Rimini: accoltella e investe immigrato, indagini su matrice razziale

Un riminese è stato fermato ieri sera dalla Polizia di Stato per il tentato omicidio di un immigrato. Il fatto sarebbe accaduto davanti ad un supermercato: l'italiano lo ha prima preso a pugni, poi l'ha accoltellato e infine, quando lo straniero ha tentato la fuga, lo ha investito con l'auto. Il giovane è in prognosi riservata all'ospedale, mentre il riminese è stato rintracciato poco dopo dalla polizia di Stato e portato in Questura, dove è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. Accertamenti sono in corso per appurare se il gesto violento abbia una matrice razziale.



Pronta reazione della Città di Rimini

"La Rimini solidale, accogliente, inclusiva, quella Rimini che solo l'altro ieri si è trovata nelle piazze con migliaia di giovani a dire no alle mafie e alla violenza, non può rimanere indifferente a quanto accaduto ieri sera al giovane nigeriano, brutalmente aggredito e ancora in gravi condizioni all’ospedale Infermi di Rimini. Nel ringraziare il questore e la Polizia di Stato per la prontezza con cui sono intervenuti e che ha permesso l’immediato arresto dell’autore dell’aggressione, rimane lo sgomento per un episodio su cui occorre far luce nei dettagli e nella dinamica, ma che presenta contorni inquietanti. Un tentato omicidio “aggravato da futili motivi e da motivi razziali”, che ci costringe a fare i conti con l’emergere di un razzismo e di una intolleranza che stride con la storia, la tradizione e la cultura di una città che ha nel suo dna la sensibilità alll’accoglienza, che ha costruito la sua forza sulle relazioni, sugli incontri, sullo scambio. Questo atto di violenza è certamente isolato nella sua gravità, ma non possiamo far finta di dimenticare che ci sono episodi discriminatori e di intolleranza che lo hanno preceduto. Pensiamo a quanto accaduto poche settimane fa nella ex scuolina di Spadarolo. E’ quindi più di un campanello di allarme, è un vero e proprio schiaffo alla nostra comunità, che ora deve necessariamente interrogarsi sui valori e sui principi che la reggono. Al di là delle competenze e delle convenienze, serve una risposta netta, forte, inequivocabile da parte della comunità riminese intera. Questi sono valori non trattatibili, come la non violenza e l’accoglienza, di cui si deve tenere a mente anche nel dibattito e nel confronto a ogni livello, evitando l’uso di parole e toni eccessivi utili solo a infiammare gli animi, ma che non aiutano la comunità a crescere e progredire. Proprio per confermare lo spirito che da sempre contraddistingue la città e per ribadire il no ad ogni forma di violenza e discriminazione, l’Amministrazione avanza la proposta di organizzare nei prossimi giorni una grande manifestazione antirazzista. A tale scopo è convocata per oggi alle 18 nella Sala Giunta della Residenza Comunale una riunione operativa alla quale sono invitate le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato, le forze politiche, i sindaci della Provincia, le forze dell’ordine, per dare voce a quella Rimini che lavora per l’inclusione e la convivenza.

Infine, accogliamo con favore l’iniziativa del questore Maurizio Improta, che sta valutando il rilascio di un permesso di soggiorno al giovane per motivi umanitari. Con la speranza che le condizioni del giovane migliorino, il provvedimento di iniziativa del questore consentirebbe di attivare tutta la rete di servizi sociali e di assistenza, consentendogli di avere un recupero meno difficoltoso. L’Amministrazione comunale non lo lascerà solo”.



"Il tentato omicidio razziale è una macchia di disonore per la nostra Rimini, una città che ha fatto dell’accoglienza e dell’apertura la propria bandiera - così l'assessore regionale Emma Petitti - La nostra condanna è ferma ed assoluta. Non ci possono essere giustificazioni o attenuanti. Siamo tutti chiamati a reagire di fronte a un episodio di inaudita ferocia. Accolgo con favore la valutazione del questore di Rimini, Maurizio Improta, di rilasciare al giovane nigeriano un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Io gli auguro una pronta guarigione. A lui va l’abbraccio della Rimini vera, quella dell'accoglienza e non dell’odio".



Ferma condanna anche da parte del Segretario della Gcil Rimini: "L'aggressione violenta nei confronti del migrante, avvenuta mercoledì in via Trieste, ci conferma quanto Rimini non sia immune da fenomeni di razzismo. Una deriva preoccupante che si manifesta periodicamente con atteggiamenti di intolleranza e ora, purtroppo, di tragica violenza - scrive Graziano Urbinati - Alcune vicende che si sono verificate anche nel territorio impongono una ferma presa di posizione affinchè sia bandita qualsiasi forma di esclusione nei confronti di chi viene considerato "diverso".

Inoltre, occorre che anche le istituzioni locali procedano a rivedere il sistema di accoglienza dei rifugiati, e non solo, in maniera condivisa. A questo proposito abbiamo chiesto da tempo un incontro anche alla Prefettura.

Lanciamo un appello alle Istituzioni, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali affinchè sia garantito il rispetto e la libera circolazione delle persone, e repressa ogni forma di intolleranza, razzismo e xenofobia e a promuovere nei prossimi giorni una manifestazione democratica e antirazzista di tutta la città".