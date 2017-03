Al via processo a Claudio Morganti. L' ex coordinatore del Multieventi deve rispondere di malversazione

L' ex coordinatore del Multieventi Sport Domus deve rispondere di malversazione in un processo in cui lo Stato si è costituito parte civile. Secondo l'accusa, nella sua qualità di funzionario pubblico, l'incaricato della gestione contabile avrebbe distratto, 36 mila 640 euro tra il 2011 ed il 2013. Claudio Morganti era presente in aula; al centro di questa prima udienza le modalità in cui veniva registrato il ricavo quotidianamente e chi, oltre all'imputato, avesse accesso al controllo dei conti. Si proseguirà il 31 marzo. Iniziato anche il processo a carico di Gianluca Pelliccioni, che secondo l'accusa avrebbe contraffatto firma e sigillo di un notaio per l'atto di vendita di un'auto, una Maserati spider, risultata rubata nelle Marche. Dal computer del giovane sammarinese la gendarmeria avrebbe trovato conferma di un suo legame con David Levack, noto alle forze dell'ordine fuori confine per essere dedito al traffico di macchine. Probabilmente, se non fosse saltato fuori l'atto falso la Maserati, ripulita a San Marino, viaggerebbe tranquillamente all'estero. Tra i testimoni è stato ascoltato anche l'acquirente a sua insaputa, un conoscente di Pelliccioni. La conclusione il 6 aprile. Condannato infine, per violenza contro le autorità, Alex Menghini. Il 23 enne venne fermato nel 2015 dalla Guardia di Rocca ed una volta riconosciuto come destinatario di un mandato d'arresto tentò la fuga divincolando con violenza. Otto mesi di prigionia, il Procuratore del Fisco ne aveva chiesto nove