Nigeriano aggredito, Gnassi: "Rimini darà una risposta collettiva"

Di fronte all'aggressione mercoledì sera di un nigeriano di 25 anni davanti ad un supermercato finendo in terapia intensiva all'Ospedale 'Infermi', "senza se e senza ma, Rimini darà una risposta collettiva". E' quanto sostiene, in una nota, il sindaco Andrea Gnassi secondo cui "non si possono minimizzare, sminuire, le cause scatenanti di un gesto che testimonia come sia facile ricorrere alla violenza per imporsi sul prossimo". "La gravità del fatto - scrive, in il presidente del comitato provinciale dell'Anpi - palesa pensieri e parole di cui i rappresentanti istituzionali si servono quotidianamente per sfruttare una condizione di disagio all'unico scopo di accrescimento del loro potere".