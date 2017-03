Muore investito dal treno tra Cesena e Gambettola

Sta tornando alla normalità, dalle 15.25, il traffico ferroviario fra Cesena e Gambettola (linea Bologna - Rimini) sospeso dalle 11.45 e poi parzialmente riattivato, per l'investimento di una persona. Sul posto, per i rilievi del caso, l'Autorità Giudiziaria.

I ritardi causati al traffico ferroviario sono in media di 40 minuti, con punte massime fino a 150 minuti, e 6 regionali sono stati cancellati.

Sono state previste deviazioni di percorso via Ravenna per treni a lunga percorrenza, e attivato il servizio con autobus fra Rimini e Faenza.