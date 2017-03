Rimini: è mistero sul corpo di donna ritrovato in un trolley

La morte della donna ritrovata all'interno di una valigia nel porto canale, risalirebbe ad almeno una decina di giorni fa. A fare la macabra scoperta una coppia di Riminesi che hanno visto galleggiare il trolley vicino alla loro barca e hanno cercato di recuperarlo. "Pensavamo contenesse vestiti" hanno raccontato. Al suo interno, invece, il corpo di una donna, tra i 30 e 40 anni, che non si presentava smembrato. Una corporatura esile, alta circa 170 centimetri, sembra di origini asiatiche. La donna nella valigia non presenterebbe lesioni o tagli, ma solo l'autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alla sua identità.