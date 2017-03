Scontro frontale a San Clemente: tre i feriti, uno grave

Questa mattina verso le 10, due auto, una Fiat Punto e una Citrone C3 si sono scontrate frontalmente, ad Agello di San Clemente, in via San Savino

Sono intervenute due ambulanze per soccorrere i tre feriti.

Un uomo, di 69 anni, è stato trasportato con il codice di massima gravità dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri, arrivati tempestivamente per i rilievi e risalire alla dinamica dell'accaduto.