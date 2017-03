USA: sparatoria in un nightclub, 1 morto e almeno 15 feriti

Due persone armate hanno aperto il fuoco all'interno del nightclub "Cameo" a Cincinnati: il bilancio per ora è di un morto e 15 feriti.

La polizia per il momento esclude la pista terroristica e ha aperto un'indagine per omicidio. Lo riferiscono i media Usa.