Crollo ponte A14: la Uil Marche si costituirà parte civile nel processo

La Uil Marche si costituirà parte civile nel processo che si dovrebbe tenere in merito al crollo del ponte del 9 marzo scorso sull'A14, fra Camerano e Loreto.

''Saranno le indagini - dice Graziano Fioretti, segretario generale della Uil Marche- a stabilire le responsabilità di infortuni come quelli del crollo del ponte, dove oltre alla coppia di coniugi che era in auto e ha perso la vita, sono rimasti feriti degli operai''. Lo stesso accadrà per la morte dell'operaio caduto dal tetto di un capannone a Bellocchi di Fano, sempre il 9 marzo.

La Uil dichiara di lavorare per fornire "un supporto tecnico giuridico per ottenere equità e giustizia".