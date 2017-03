Tribunale: oggi in aula due casi di fatture per operazioni inesistenti

Prosegue in tribunale a San Marino il processo a Walter Marinelli, 52 anni, di Monza, titolare di due società di San Marino. Deve rispondere di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, per l'ammissione al regime forfetario della ditta individuale 'Micron', aveva secondo l'accusa reso false dichiarazioni ai funzionari dell'ufficio tributario, oggi ascoltati come testimoni. Nella prossima udienza, il 21 aprile, previsti l'interrogatorio a Walter Marinelli e le conclusioni. Alle 15 nuova udienza del processo in cui l'amministratore unico della 'Duty free srl' Michele Arzilli è accusato per l'emissione di fatture relative alla vendita di preziosi per 980 mila euro. Tra i testimoni in questo processo il prossimo 9 giugno sarà ascoltato Terry Sinnot, che un anno fa venne condannato per diffamazione di Marco Arzilli; l'ex segretario di Stato è fratello dell'imputato.