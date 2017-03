Berlino: rubata moneta gigante da Guinness, vale 3,7 mln euro

Una moneta d'oro da record, del valore di circa 3,7 milioni di euro, e' stata rubata ieri dal museo Bode di Berlino: si tratta della 'Big Maple Leaf', una moneta da 100 chili che su un lato ritrae il profilo della regina Elisabetta e sull'altro una foglia d'acero. La 'Big Maple Leaf', che era stata data in prestito al museo da una collezione privata, e' spessa tre centimetri ed ha un diametro di 53 centimetri, con un valore nominale di un milione di dollari canadesi: ma in realtà, visto il suo peso e la purezza dell'oro con cui e' stata realizzata (999,99/1.000), vale poco più di 3,7 milioni di euro alle quotazioni attuali. E proprio in virtù della purezza del suo oro, ha reso noto il museo, la moneta - coniata in quantità limitata dalla Zecca reale canadese nel 2007 - si e' guadagnata l'ingresso nel Guinness dei primati. La moneta era esposta nel museo dal dicembre del 2010. Il portavoce della polizia di Berlino, Stefen Petersen, ha detto che i ladri si sono introdotti nel museo da una finestra sul retro dell'edificio usando una scala verso le 3:30 di lunedì, hanno rotto la teca blindata che ospitava la moneta e sono fuggiti prima dell'arrivo della polizia.