Contrasto alla prostituzione, scattano le sanzioni: consegnate altre due multe da 10mila euro

Elevata per la prima volta, lo scorso 17 marzo, una sanzione da 10.000 euro a un 32enne italiano 'cliente' di una 'lucciola', prosegue l'attività di contrasto alla prostituzione della Polizia Municipale di Rimini. Nella serata di ieri, infatti, i Vigili hanno consegnato altre due sanzioni, da 10.000 euro ciascuna a due persone, sorprese a consumare un atto sessuale in strada. Ad entrambi e' stato applicato l'articolo 527 del Codice penale depenalizzato che prevede l'ingente sanzione amministrativa. Secondo quanto riportato dalla Polizia Municipale riminese, non si e' registrata alcuna reazione scomposta all'applicazione della multa, ma solo l'imbarazzo teso ad evitare l'inoltro del verbale presso l'abitazione di residenza.