Nube di cloro in piscina con 13 bimbi intossicati: 8 mesi di prigionia con pena sospesa

Condannato il dipendente della ditta che si occupa dell'igienizzazione dell'acqua

Il caso dell'intossicazione da cloro per 13 bambini alla Piscina dei Tavolucci. Il commissario della legge Roberto Battaglino ha giudicato colpevole di attentato colposo alla salute pubblica, l'incaricato della ditta Sacs spa, Ali Ben Salem. Per il quarantenne residente a Montescudo la condanna decisa in primo grado è di 8 mesi di prigionia, con pena sospesa. Secondo la ricostruzione dell'accusa la nube tossica, il 24 marzo di due anni fa, si era sprigionata, quale conseguenza di imprudenza e negligenza. L'imputato infatti, dopo aver riempito le cisterne della piscina con sostanze chimiche per l'igienizzazione dell'acqua, aveva sversato al suolo i residui che combinandosi avevano reagito dando origine alla nube tossica. La difesa, che ha chiesto l'assoluzione, valuta la possibilità di ricorrere in appello.