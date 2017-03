Stalking: uomo condannato a due anni per atti persecutori nei confronti della ex convivente

Processo a porte chiuse in tribunale a San Marino

Ancora una condanna per “stalking” a San Marino: due anni di prigionia per un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex convivente. Il giudice ha stabilito inoltre una provvisionale a favore della donna di 5 mila euro, oltre al risarcimento all'autorithy pari opportunità che si era costituita parte civile. L'imputato dovrà pagare anche le spese di giustizia. Come di prassi i processi per questo tipo di reati si svolgono a porte chiuse a tutela, soprattutto, delle donne vittime di atti persecutori, violenza psicologica e fisica.



l.s.