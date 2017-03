Condannata a sei mesi per tentato furto ad un ex gendarme

Condannata in contumacia a sei mesi di prigionia la 36enne Adriana Vaduva per il tentato furto ai danni di Valter Bartolini, nell'aprile dell'anno scorso. La donna lo aveva avvicinato per strada e all'improvviso aveva tentato di strappargli una collanina d'oro e un borsello ma Bartolini, che è un ex maresciallo della gendarmeria, era riuscito a sventare il furto e fotografando la targa dell'auto dei suoi complici di fuga, aveva permesso l'identificazione.



l.s.