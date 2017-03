San Marino: ladri a Borgo maggiore, cassaforte forzata

Si sono presentati ieri alla Gendarmeria per denunciare il furto avvenuto nella mattinata all'interno della loro abitazione di ‎Borgo Maggiore in strada Quinta Gualdaria. I proprietari, infatti, quando sono rientranti a casa per l'ora di pranzo, hanno fatto l'amara scoperta: le porte erano forzate, e i malviventi, grazie a un flessibile, erano riusciti anche ad aprire la cassaforte. Al momento, pare che i ladri abbiano rubato alcuni gioielli, un telefonino ed un portafoglio. Sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria.