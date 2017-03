Statale adriatica: traffico rallentato per incidente

Questa mattina incidente sulla statale 16, all'altezza della deviazione per il Romagna Shopping Valley. Due vetture sono venute a contatto, senza problemi per le persone ma con pesanti conseguenze per il traffico in direzione Ravenna Rimini. Sul posto è intervenuto il carro attrezzi per spostare i veicoli, rallentando il flusso delle macchine. I Carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica e eventuali responsabilità