Malore mentre è alla guida di un'Apecar: morto 74enne nel riminese

Non ce l'ha fatta l'anziano 74enne, coinvolto in un incidente a San Giovanni in Marignano. Era alla guida della sua Apecar quando ha perso il controllo del veicolo, con tutta probabilità a causa di un malore, finendo per scontrarsi frontalmente contro un'auto in sosta. E' stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con automedica ed ambulanza. Il decesso, dopo il ricovero all'ospedale Infermi.

Più o meno alla stessa ora - erano da poco passate le 13.30 - un altro grave incidente a Rimini, sulla via Flaminia, zona Colonnella. Coinvolta una donna: era probabilmente appena uscita dal supermercato ed era in sella alla sua bicicletta, carica delle borse della spesa, quando è stata investita da uno scooter. E' stata trasportata all'Infermi di Rimini con codice di massima gravità. Ferito in maniera lieve il conducente dello scooter. Sul posto, tre ambulanze e la Municipale. Chiuso il tratto di strada.