Rimini: alterato dall’abuso di alcool, aggredisce i Carabinieri. Arrestato

Questa notte, alle 02.30, i Carabinieri di Rimini, sono dovuti intervenire al Pronto Soccorso, dove era stato segnalato un soggetto in escandescenza. Alla vista dei militari, l’uomo, un bellariese 21 enne pregiudicato, non ha esitato ad oltraggiarli ed aggredirli per sottrarsi all’identificazione, venendo bloccato senza conseguenze subito dopo. Arrestato ed accompagnato in caserma, ha continuato con l’atteggiamento aggressivo, cercando di danneggiare l’apparecchiatura utilizzata per il fotosegnalamento. Per l’uomo, accompagnato all’udienza per direttissima, è stata disposta dal giudice la custodia in carcere in attesa del processo.