Notte di lavoro per i Carabinieri di Riccione: 4 arresti e più di 70 persone controllate

Notte di controlli per i militari della Compagnia dei Carabinieri di Riccione, durante la quale sono finite in manette quattro persone: si tratta di un 45enne tarantino, arrestato in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Forlì che lo condanna a 8 anni e 29 giorni di carcere per reati di truffa e ricettazione. In manette anche un 24enne marocchino condannato a 3 anni e 8 giorni per furto e rapina. Finisce in carcere per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 28enne, albanese e residente a Misano fermato con 5,5 grammi di cocaina. Infine le manette sono scattate ai polsi di un 33enne di Pomigliano d’Arco anche lui per detenzione di sostanze: controllato in una discoteca è stato trovato in possesso di 8 pasticche di mdma e di 0,2 grammi di cocaina.