Barista ucciso a Budrio: ricercato un ex militare dell'Est

C'è un sospettato per l'omicidio di Davide Fabbri, il barista di 52 anni ucciso sabato sera a Budrio, nel Bolognese, durante una rapina. Si tratta di un ex militare dell'Est Europa, ricercato dalla Procura di Ferrara per alcune rapine commesse con modalità violente nella provincia ferrarese. Il delitto di Budrio riaccende intanto il dibattito sulla legittima difesa. Il ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa in un'intervista al Messaggero afferma: "Bisogna rivedere la legge attuale e modificarla in un testo che sia estremamente chiaro. Chi subisce un'aggressione deve sapere chiaramente cosa può fare e cosa non può fare. Sono possibili soluzioni equilibrate".