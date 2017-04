Colombia, valanga di fango: la Croce Rossa locale cerca anche due italiani

La Croce Rossa colombiana comunica di stare cercando ''quattro o cinque stranieri, tra i quali due italiani e due israeliani, che si trovavano nella zona di Mocoa colpita dalla valanga di fango, che non hanno ancora dato loro notizie alle rispettive famiglie''. Lo ha detto all'ANSA Cesar Uruena, responsabile dei soccorsi. Anche l'Unita' di crisi della Farnesina e' in contatto con le autorita' colombiane per verificare l'eventuale presenza di italiani a Mocoa. Intanto nella cittadina del sud-ovest della Colombia e' corsa contro il tempo nel tentativo di salvare il maggior numero di persone. I feriti sono oltre 400 mentre i dispersi sarebbero 200.