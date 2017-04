Rimini, giovane denuncia buttafuori per pestaggio: rischia di perdere l'occhio

Un 24enne di Parma è ricoverato in ospedale a Riccione e rischia di perdere un occhio, stando a quanto da lui raccontato ai carabinieri di Rimini, per i pugni ricevuti dai buttafuori di una discoteca riminese. Secondo quanto raccontato ai militari dal ferito dopo essere stato allontanato dalla discoteca, una volta nel parcheggio, sarebbe stato preso a pugni al volto. Dal letto di ospedale dove si trova il ragazzo avrebbe poi dato la notizia ad un sito internet di informazioni denunciando l'accaduto. I carabinieri, intervenuti la scorsa notte al locale, hanno quindi identificato i due buttafuori e parlato con il responsabile del servizio di sicurezza, ricostruendo però una dinamica dei fatti differente: secondo la security il ragazzo ubriaco avrebbe fatto tutto da solo dopo essere stato allontanato dalla discoteca perché infastidiva alcune ragazze. Il giovane sarebbe caduto diverse volte sbattendo contro le auto in sosta nel parcheggio del locale dove al momento non vi sono telecamere di video sorveglianza. Unico testimone potrebbe essere il parcheggiatore della discoteca. Al momento le indagini proseguono d'ufficio perché le lesioni riportate dal 24enne, che in passato aveva già avuto un'operazione all'occhio, superano i 30 giorni di prognosi.