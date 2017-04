Bidello spaccia droga a 12enne: arrestato a Coriano

Un bidello 24enne di una scuola media di Coriano è stato arrestato con l'accusa di aver venduto dell'hashish ad un 12enne. Agli arresti anche un altro 25enne di origini napoletane che, secondo quanto appurato dagli inquirenti, sarebbe stato il fornitore principale del bidello. I Carabinieri hanno visto il ragazzo mentre consegnava la droga al minore e, subito dopo averlo arrestato si sono recati a casa del fornitore dove hanno trovato altri 950 grammi di hashish suddivisa in due buste riposte in una scarpiera sul balcone. Il bidello ha perso il lavoro e ora ha l'obbligo di dimora mentre per il fornitore si sono aperte le porte del carcere. Il minorenne è stato affidato ai genitori ed è stato segnalato come assuntore alla prefettura. Se ne occuperà il Tribunale dei minori.